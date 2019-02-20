Ученый рассказал о причинах гигантского оползня на Бурее

Одной из предпосылок оползня на реке Бурея в Хабаровском крае могла стать недостаточная оценка геологических условий при проектировании Бурейской ГЭС. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов, передает ИА «Хабаровский край сегодня».

«После заполнения Бурейского водохранилища нижняя часть сопки оказалась в воде, что ускорило процессы и привело к сходу 24,5 млн кубометров скального грунта, который полностью перекрыл русло», — рассказал Алексей Махинов.

Новые оползни могут сойти весной и летом после таяния снега. Они не будут такими масштабными. По словам Махинова, в потенциально опасных местах нужно запретить строительство каких-либо объектов.

Три населенных пункта — Чекунда, Эльга и Усть-Ургал — могут оказаться в зоне возможного подтопления во время паводка в районе схода оползня в Хабаровском крае. Это выяснилось после мониторинга паводковой ситуации в Верхнебуреинском районе, который провели специалисты нескольких ведомств.

Завершены все взрывные работы, которые проводили военнослужащие Минобороны РФ. Пропуск воды в месте завала осуществляется, благодаря чему Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. На эвакуацию Чекунды нужно более 300 млн рублей. Число жителей превышает 100 человек.