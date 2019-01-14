Дальневосточное потепление: в регионе появятся новые ТЭЦ и ГРЭС

На Дальнем Востоке будут построены новые и модернизированы действующие объекты тепловой энергетики. Для осуществления этой программы необходимо установить для компаний норму доходности в 14%, считает генеральный директор энергетического холдинга «РусГидро» Николай Шульгинов. Ранее подобные меры уже предпринимались при реализации проектов модернизации в других регионах страны. С просьбой поддержать это предложение руководитель госкомпании обратился к президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

В «РусГидро» уже разработана долгосрочная программа замещения выбывающих мощностей на территории ДФО, сообщили «Известиям» в компании. В рамках проекта предлагается построить Артемовскую ТЭЦ-2, Хабаровскую ТЭЦ-4 и вторую очередь Якутской ГРЭС-2. А также — модернизировать оборудование действующих Владивостокской ТЭЦ-2 и Комсомольской ТЭЦ-2. Кроме того, в планах компании завершение строительства Сахалинской ГРЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС, ТЭЦ в Советской Гавани и Зарамагской ГЭС-1 в Республике Северная Осетия – Алания.

Из-за неокупаемых проектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) «РусГидро» теряет прибыль, посетовал гендиректор компании Николай Шульгинов. По мнению главы холдинга, модернизировать тепловые мощности в регионах Дальнего Востока можно при введении нормы доходности на уровне 14%.

— Хотелось бы получить поддержку, чтобы доходность такая же была, как в программе модернизации европейской части, в Сибири и на Урале, — около 14%. И оплата стоимости этих проектов модернизации была за счет потребителей оптового рынка. Эта модель отработана в Калининграде, она показала свою успешность, — обратился к главе государства руководитель энергохолдинга.

Окончательного решения о программе модернизации еще нет, напомнил Николай Шульгинов, но постановление правительства и необходимые изменения в законодательстве сейчас находятся в работе. Программа, рассчитанная до 2035 года, предусматривает модернизацию около 40 ГВт энергомощностей на общую сумму не более 1,35 трлн рублей.

— Мы хотели определиться с тем, чтобы реализация этих программ была возложена на операционные компании группы «РусГидро»: и Дальневосточная генерирующая компания, и Дальневосточная распределительная сетевая компания и «РАО ЭС Востока», — сказал глава холдинга. — Были ранее поручения, что мы должны доводить долю во всех компаниях на Дальнем Востоке до 100%. Поэтому, думаю, ответственность лежит на нас. Мы должны этим заниматься.

Как пояснил «Известиям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, сейчас на согласовании в правительстве находится подготовленный Минэнерго проект программы модернизации мощности тепловых электростанций — так называемая программа ДПМ-штрих.

— Пока документ еще не утвержден, возможны его корректировки. «РусГидро» надеется, что ее объекты тепловой генерации также будут включены в эту программу. Это позволит им инвестировать в модернизацию с гарантией возврата вложенных средств, — отметил эксперт.

Мощность электрических станций группы увеличилась на 335 МВт за счет ввода новой электростанции во Владивостоке, чья выработка составляет 140 МВт, сообщил глава «РусГидро». По словам Николая Шульгинова, общая сумма налоговых выплат в бюджеты всех уровней составит около 78 млрд рублей.

— Мы ожидаем и дивиденды выше прошлого года — примерно 35%. С таким предложением компания будет выходить в правительство. Это как раз 50% прибыли по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности. — Прим. «Известий»), — привел данные руководитель энергохолдинга.

Выручка компании за прошлый год составит около 407 млрд рублей, EBITDA (доналоговая прибыль. — Прим. «Известий») — около 102 млрд рублей, а чистая прибыль ожидается в районе 30 млрд рублей, сообщил гендиректор «РусГидро».