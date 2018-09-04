220 вольт на автомате
Российским сетевым компаниям необходимо уделить особое внимание цифровизации электроэнергетических подстанций при подготовке инвестиционных программ. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросу функционирования электросетевого комплекса в России, которое прошло на территории подстанции «Слобода» ПАО «Россети». Это первый цифровой район электрических сетей (РЭС) в Подмосковье. По словам генерального директора компании Павла Ливинского, экономический эффект от перехода на «цифру» превысит 224 млн рублей в год в отдельно взятой точке. Выйти на такие показатели вполне реально за счет снижения затрат на оптимизацию режимов работы оборудования, потерь и расходов на обслуживание и эксплуатацию.
Председатель правительства не раз обращал внимание на необходимость цифровизации энергосетей России. В рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) реализуется «дорожная карта» по направлению «Энерджинет», которая предусматривает создание «умных электроэнергетических сетей». Согласно документу, планируется обновление нормативной базы, определение нового правового статуса потребителей и производителей распределенной энергетики, а также создание перспективной модели розничного рынка электроэнергии с распределенной генерацией. Также планируется создание интеллектуальных сетей Smart Grid, которые с помощью цифровых технологий сами устраняют неполадки на линиях электропередач и при необходимости автоматически перераспределяют энергию. «Дорожная карта» программы была утверждена Дмитрием Медведевым в мае 2018 года. Перевод российских магистральных электросетей в цифровую среду может занять около пяти лет и обойтись в 10-12 млрд рублей в год.
— Мы сейчас посмотрели внедрение цифровых принципов работы. Это действительно впечатляет. Необходимо, чтобы в ближайшие годы компании уделяли этой теме особое внимание в своих инвестиционных программах, — сказал председатель правительства. — Все процессы отображаются и контролируются удаленно через программное управление, за счет технологий качественно улучшены и показатели надежности. Контроль за сетью возрастает практически до 100%, во всяком случае это вполне достижимо. По-хорошему в будущем все подстанции должны быть такими.
«Россети» в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» особое внимание планируют обратить на установку умных приборов учета, которые позволят энергетикам в автоматическом режиме отслеживать реальное потребление электроэнергии. В систему будет интегрирована реализация проекта «Цифровой электромонтер». Он предполагается оснащение аварийно-восстановительных бригад мобильными устройствами, которые позволят энергетикам дистанционного получать задания на выполнение работ и оперативно размещать информацию с целью ускорения ликвидации дефектов.
Свою концепцию электросетевой холдинг «Россети» представил еще в начале года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоимость всего проекта оценивается в 1,3 трлн рублей. Согласно документу, работу предлагается разбить на три этапа. Первый должен быть реализован до 2023 года, второй — до 2025 года, третий — до 2030 года. Больше всего инвестиций — 47% от общей стоимости реализации программы — «Россети» планируют освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса.
В результате цифровизации «Россети» к 2030 году планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность технического присоединения к сетям. Компания присутствует в 78 регионах страны и обслуживает более 100 млн потребителей. Протяженность линий электропередачи составляет 2,3 млн км. Особое внимание на совещании было обращено на тарифное регулирование в отрасли.
— Все участники рынка согласны с тем, что планирование вдолгую – благо для отрасли. Равно как и для других отраслей, для компаний, чьё ценовое и инвестиционное планирование зависит от тарифов на электроэнергию. А таких большинство, практически все, — отметил Дмитрий Медведев. — Сегодня мы готовы обсуждать тарифную политику в отрасли на перспективу в пять, может быть, даже десять лет вперёд.
В середине августа председатель правительства утвердил правила функционирования российской энергосистемы. Это первый документ, в котором объединены и отражены общие принципы стабильного функционирования электроэнергетических систем.