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«Россети» и «Ростех» будут сотрудничать в проекте цифровизации электросетей

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Госкорпорация «Ростех» и ПАО «Россети» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации электросетей. Документ подписан в рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ).

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Компании займутся построением систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечением информационной безопасности сетевого хозяйства, развитием телекоммуникаций, а также реализацией проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети».

Соглашение призвано обеспечить решение государственных задач по развитию цифровой экономики России, которые обозначены в майских указах президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Это потребует нового уровня технологической эффективности, в том числе от электросетевого комплекса», — отметил министр энергетики России Александр Новак.

Он указал, что сотрудничество компаний приведет к созданию цифровой электросетевой инфраструктуры, основанной на отечественном оборудовании.

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