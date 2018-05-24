«Россети» и «Ростех» будут сотрудничать в проекте цифровизации электросетей

Госкорпорация «Ростех» и ПАО «Россети» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации электросетей. Документ подписан в рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ).

Компании займутся построением систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечением информационной безопасности сетевого хозяйства, развитием телекоммуникаций, а также реализацией проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети».

Соглашение призвано обеспечить решение государственных задач по развитию цифровой экономики России, которые обозначены в майских указах президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Это потребует нового уровня технологической эффективности, в том числе от электросетевого комплекса», — отметил министр энергетики России Александр Новак.

Он указал, что сотрудничество компаний приведет к созданию цифровой электросетевой инфраструктуры, основанной на отечественном оборудовании.