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Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровой экономике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает ввести в российский Гражданский кодекс понятия «цифровые деньги», «цифровое право», а также другие определения в области цифровой экономики.

«Цифровое право» станет частью гражданского
Криптовалюты пока не будут законным средством платежа в России

Документ был внесен группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Под понятием «цифровое право» понимается совокупность электронных данных, которые удостоверяют права на вещи, имущества, исключительные права, оказание услуг и результаты работ, сообщает «РИА Новости».

Также в законопроекте вводится понятие «цифровые деньги» — криптовалюта, которые не будут считаться законным средством платежа. Для совершения подобных сделок совершенствуются правила гражданского законодательства о договорах.

Кроме того, согласно документу, криптовалюта не обязательна к приему при осуществлении всех видов платежей, но может использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства в установленных законом условиях и случаях.

В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», которая, в частности, предусматривает обеспечение 97% домашних хозяйств страны доступом к широкополосному интернету (100 Мбит/с), а также покрытие городов с населением более 1 млн человек сетью беспроводной связи пятого поколения (5G).

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