Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровой экономике

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает ввести в российский Гражданский кодекс понятия «цифровые деньги», «цифровое право», а также другие определения в области цифровой экономики.

Документ был внесен группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Под понятием «цифровое право» понимается совокупность электронных данных, которые удостоверяют права на вещи, имущества, исключительные права, оказание услуг и результаты работ, сообщает «РИА Новости».

Также в законопроекте вводится понятие «цифровые деньги» — криптовалюта, которые не будут считаться законным средством платежа. Для совершения подобных сделок совершенствуются правила гражданского законодательства о договорах.

Кроме того, согласно документу, криптовалюта не обязательна к приему при осуществлении всех видов платежей, но может использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства в установленных законом условиях и случаях.

В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», которая, в частности, предусматривает обеспечение 97% домашних хозяйств страны доступом к широкополосному интернету (100 Мбит/с), а также покрытие городов с населением более 1 млн человек сетью беспроводной связи пятого поколения (5G).