«Портам Дальнего Востока нужно создать условия для работы в разных направлениях»

В Приморье власти и бизнес ищут решение «угольного» вопроса, который для края, где сухое топливо одновременно является и драйвером экономического развития, и одним из факторов, потенциально угрожающих окружающей среде, стоит особенно остро. Погрузка и разгрузка угля, который оттуда отправляется, в том числе, и зарубежным покупателям, служит одним из главных источников доходов для местных транспортных компаний, однако поднимающаяся в процессе работы угольная пыль вызывает опасения экологов и местных жителей. В последние месяцы экологизация работы угольных терминалов в крае обсуждалась особенно активно. Так, в конце ноября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провел в Находке совещание на эту тему с руководителями крупных стивидорных компаний региона. О том, где лежит баланс между интересами экономическими и экологическими, какие требования должны предъявляться к предприятиям, которые работают с транспортировкой угля, и могут ли местные игроки в будущем диверсифицировать свою деятельность, «Известия» поговорили с Владимиром Григорьевым, генеральным директором Находкинского морского торгового порта (МТП) — одной из крупнейших грузоперевозочных компаний края.

— Находкинский морской торговый порт является одной из крупнейших стивидорных компаний города, причем работает он с разными грузами. Какое место в грузообороте при этом занимает перевалка угля?

— Для нас, как и для большинства портовых компаний Находки, в последние годы именно уголь является основным видом груза — в первую очередь, из-за высокого спроса со стороны азиатских стран. В нашем порту на его долю приходится порядка 80% всего оборота.

Понятно, что в этой ситуации уголь является важным драйвером социально-экономического развития города, ведь именно благодаря ему удается обеспечить загрузку находкинских транспортных компаний и сделать их работу эффективной.

Поэтому, учитывая специфику этого сырья, сейчас на первом месте стоит задача найти и, главное, соблюсти разумный баланс между развитием местных предприятий и заботой об экологии. И здесь наша позиция заключается в том, что перевалкой угля должны заниматься порты, которые на деле подтверждают ответственный подход к окружающей среде и, главное, обладают необходимыми специализированными технологиями.

— В последнее время в СМИ регулярно поднимается тема борьбы с угольной пылью, избыточное количество которой в воздухе может стать серьезной проблемой как для окружающей среды, так и для людей, живущих на это территории. Вы принимаете какие-то меры для решения этой проблемы?

— Сейчас мы реализуем комплексную программу по переходу на максимально безопасные технологии перевалки угля, которую рассчитываем завершить к 2020 году. Наши обязательства были официально закреплены в Соглашении об обеспечении благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения города Находки, которое порт совместно с Минтрансом, Росприроднадзором, Администрацией Приморского края и «Росморпортом» подписал в мае этого года в рамках ПМЭФ.

— Приближается конец года — было ли что-то сделано на практике?

— В 2018 году Находкинский МТП полностью реализовал намеченные бюджетом природоохранные мероприятия, в которых учтены лучшие мировые практики экологически безопасной перевалки угля. Так, в порту возведены пылеветрозащитные экраны общей протяженностью около 1,3 км, работают стационарные и мобильные оросительные системы — всего их установлено 12 единиц.

Кроме того, вокруг мест выгрузки угля установлены металлические и бетонные ограждающие упоры, территория порта круглосуточно убирается с помощью специализированной техники, а чтобы пыль не рассеивалась в воздухе, в порту и на проезжей части используется специальный пылеулавливающий реагент «бишофит».

И еще в этом году мы усовершенствовали систему мониторинга качества атмосферного воздуха –мы ежедневно проводим контроль уровня запыленности с помощью специальных анализаторов. Полученные отправляются в Примгидромет, а оттуда — в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. Также мы отправляем результаты в городскую администрацию Находки, которая публикует их на сайте, так что при желании каждый желающий может с ними ознакомиться.

— А для защиты акватории самой бухты что-нибудь делается?

— Да, как раз этому вопросу мы традиционно уделяем серьезное внимание. Сейчас в порту идет установка водоотбойного бруса, который не даст ливневой и талой воде стекать в море. К тому же у нас на данный момент полностью разработана проектная документация по строительству современной системы очистных сооружений. До конца декабря мы планируем получить положительные заключения государственных экспертиз и дальше уже приступить непосредственно к строительству.

— При такой системе контроля часто ли вы фиксируете превышение предельно допустимых норм вредных веществ в воздухе? И есть ли какие-то меры, предусмотренные на этот случай?

— Превышение норм запыленности, действительно, иногда фиксируются с наступлением холодов. Дело в том, что зимой в Приморье стоит сухая и ветреная погода, а это способствует образованию и разносу угольной пыли. Мы это учитываем и в случае неблагоприятных погодных условий принимаем оперативные решения, усиливаем меры по пылеподавлению, исходя уже из конкретной ситуации. В тех случаях, когда скорость ветра достигает 15 м/с, все работы по перевалке, дроблению и сортировке угля прекращаются. И надо понимать, что с этого года все промышленные площадки порта были оборудованы системами видеонаблюдения, с помощью которых контролирующие органы могут наблюдать за перевалкой в режиме онлайн, так что если мы будем вести работы при сильном ветре, их сотрудники это увидят.

— Специализированная техника, привлечение квалифицированных специалистов, — все это, как правило, требует серьезных инвестиций. Сколько порт тратит на вопросы, связанные с защитой окружающей среды?

— В этом году на проведение экологических мероприятий мы потратили более 200 млн рублей, а до конца 2020 года на реализацию экологической программы планируем направить в общей сложности порядка 3,5 млрд руб.

— Уже есть план по мероприятиям на 2019 год?

— Да, тут одним из приоритетных проектов для Находкинского МТП остается строительство специализированного комплекса, который позволит «закрыть» участок разгрузки вагонов. Делаться это будет при помощи современного вагоноопрокидывателя — он уже приобретен, сейчас у нас идет разработка проектной документации, а во второй половине 2019 года планируется прохождение государственной экологической экспертизы.

Также в следующем году мы планируем увеличить количество водяных и снегогенераторных пушек и достроить еще около 350 метров дополнительных пылеветрозащитных экранов, чтобы максимально закрыть периметр территории от воздействия ветра и покрыть территорию порта водяной завесой.

Конечно, на то чтобы реализовать весь комплекс мер, потребуется время, но мы планомерно движемся к тому, чтобы соответствовать лучшим мировым стандартам.

— Вопрос экологической безопасности на предприятиях, которые занимаются транспортировкой и перевалкой угля, стоит не только в России — и активно обсуждается уже не первый год. Вы общаетесь на эту тему с кем-то из зарубежных коллег?

— Это высокотехнологичная сфера, в которой все время что-то меняется, технологии движутся вперед. Поэтому мы постоянно изучаем лучшие мировые практики в области пылеподавления и периодически обмениваемся опытом с нашими коллегами из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии.

В этом году, например, я посетил крупнейшие промышленные порты в Голландии и Японии, и могу сказать, что в мире используются достаточно эффективные технологии, позволяющие организовать экологически безопасную перевалку грузов. Подобные технологии активно применяются при организации работ и на наших терминалах.

— Стандарты — даже самые передовые, — это все-таки теория, а на практике, с учетом локальной специфики и специфики производства, ситуация нередко отличается. Есть какое-то понимание относительно того, насколько эти меры действительно работают?

— Для этого мы проводим специальную оценку эффективности наших мероприятий, к которой привлекаем профессиональные экологические организации. Например, осенью этого года специалисты экологического фонда «Чистые моря» провели оценку комплексной системы пылеподавления порта — они изучали использование ветрозащитных экранов, работу оросительных систем, а также вели измерения концентрации пыли в воздухе.

В результате аудиторы пришли к выводу, что экологические мероприятия порта эффективны и решают поставленные задачи по пылеподавлению. Кроме того, по мнению экспертов, реализация плана мероприятий, предусмотренных нами до 2020 года, позволит уменьшить суммарные выбросы на 98%.

— Какую роль предприятие играет в социальном развитии города?

— Не надо забывать, что мы сами живем и работаем в Находке, поэтому Находкинский МТП заинтересован в социальном развитии города, в улучшении его инфраструктуры. Наш порт, наряду с другими стивидорами, создает рабочие места и обеспечивает стабильные налоговые поступления в бюджет — только за 2018 год налоговые отчисления Находкинского МТП в бюджеты разного уровня составят более 1 млрд. 500 млн. рублей.



Кроме того, мы активно вкладываемся в различные социальные проекты — тут, в первую очередь, порт стремится учесть пожелания местных жителей. Например, сразу несколько наших социальных инициатив ориентированы на благоустройство микрорайона Астафьева, потому что там исторически проживает большое количество работников порта и их семей.

В числе последних наших проектов — установка более 200 пластиковых окон в жилых домах в микрорайоне, строительство детских площадок, проведение акций по уборке и озеленению территорий, приобретение пылеуборочной техники для городских нужд. Могу сказать, что всего в 2017-2018 годах Находкинский морской торговый порт направил на социальные проекты более 25 миллионов рублей.

— Если говорить о дальнейшем повышении эффективности компании с точки зрения принципов устойчивого развития, какие точки роста и направления вы могли бы выделить?

— Одним из решений, которое, на мой взгляд, могло бы положительно сказаться на повышении эффективности компании и стивидорной отрасли в целом, может стать выработка и закрепление на законодательном уровне стандарта «Наилучшие доступные технологии» для перевалки сыпучих грузов в портах. Это позволит определить объективные показатели и критерии, по которым будет оцениваться деятельность операторов угольных терминалов в части экологии. Таким образом, участники отрасли получат понятные и равные для всех правила игры, а также возможность вести более аргументированный диалог с контролирующими органами и инициативными группами граждан.

— И наконец, каким вы видите развитие порта в целом в долгосрочной перспективе?

— Здесь важным направлением может стать диверсификация грузовой базы. Исторически Находкинский МТП — универсальный порт, и сейчас, например, металлы сохраняют за собой около 20% от нашего грузооборота. При этом порт поддерживает необходимую материальную базу для дальнейшей диверсификации грузооборота — и хотелось бы, конечно, и дальше развиваться в этом направлении.

Еще один важный для нас момент — это диверсификация направлений поставок. Дело в том, что сейчас почти 90% перевозок через дальневосточные порты приходится на экспортные грузы. Однако не стоит забывать, что значительный потенциал есть и у импорта, а загрузка импортными грузами означает дополнительные возможности не только для нашего предприятия, но и для других игроков рынка — например, для РЖД, Росморпорта, собственников подвижного состава и других участников перевалочного процесса.

Так что, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе при участии государства необходимо создавать такие условия, при которых через дальневосточные порты будет выгодно перевозить самые разные виды грузов в разных направлениях.