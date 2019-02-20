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Весенний паводок угрожает всем районам Карелии

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Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций назвала территории, которым угрожает паводок в Карелии. При худшем сценарии подтопления возможны во всех районах.

По предварительным данным, в зоне паводка окажутся 98 домов с 230 жильцами. При этом паводок может затронуть все муниципалитеты. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В республике создан запас взрывчатых веществ, которые потребуются для устранения ледовых заторов на водоемах. Взрывные работы уже запланированы на реках Нижний Выг и Ивинка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области прогнозируют сильнейший за 50 лет паводок. Ситуацию усугубили сильные снегопады и резкие перепады температур.

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