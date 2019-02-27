Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри на 72-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 14 по 25 мая текущего года.

Сам четырехкратный обладатель «Оскара» заявил, что для него это большая честь, так как смотр в Каннах имел для него важное значение еще в самом начале карьеры.

«Я очень польщен, и рад вернуться сюда в этом году, и безгранично горд председательствовать в жюри <…> Кино — кровь, которая протекает через вены всей планеты, и фестиваль всегда был ее сердцем», — приводит слова Иньярриту «Газета.ру».

Впервые в истории Каннского фестиваля председателем жюри будет мексиканский артист. Сами организаторы мероприятия назвали невероятным событием то, что режиссер согласился на председательство, так как он редко откликается на подобные предложения.

24 февраля в Лос-Анжелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар». Обладателем главной награды стала картина «Зеленая книга». Лучшим актером был признан Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», статуэтку в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»). Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер.

Алехандро Гонсалес Иньярриту получил известность после премьеры кинодрамы «Сука-любовь» в Каннах. Затем последовали картины «21 грамм», «Вавилон», который принес мексиканцу «Оскар» за лучшую режиссуру. За участие в его фильме «Бьютифул» актер Хавьер Бардем был удостоен награды Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль. В 2015 году картина Иньярриту «Бердмэн» взяла «Оскар» за режиссуру, сценарий, операторскую работу и как лучший фильм. Оскароносной оказалась и его следующая лента — «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.