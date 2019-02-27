Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Ника»

В Москве в среду, 27 февраля, объявили номинантов на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».

В категории «Лучший фильм» представлены пять картин: «Лето» Кирилла Серебренникова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Больше всего номинаций у фильмов «Лето» (12) и «Война Анны» (10). В категории «Лучший режиссер» выдвинуты Авдотья Смирнова, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Кирилл Серебренников, Алексей Герман.

За звание лучших актрис и актеров будут состязаться Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех»), Марта Козлова («Война Анны»), Ирина Старшенбаум («Лето»), Алексей Серебряков («Ван Гоги»), Степан Девонин («Сердце мира»), Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»). Награды вручат также за «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм».

По словам представителя дирекции «Ники» Ирины Ильичевой, в этом году было подано 124 заявки — в полтора раза больше, чем в 2018-м. Она добавила, что в настоящий момент в академию входит 584 кинематографиста, передает ТАСС.

32-я церемония вручения премии пройдет в московском театре «Русская песня» 30 марта.

24 февраля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Впервые за 30 лет шоу прошло без ведущего. Главную награду получил фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», статуэтку в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»). Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер.