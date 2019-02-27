Прямой эфир

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Ника»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в среду, 27 февраля, объявили номинантов на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Всем сестрам по статуэтке: «Оскар» постарался никого не обидеть
Чем примечателен нынешний список награжденных

В категории «Лучший фильм» представлены пять картин: «Лето» Кирилла Серебренникова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Больше всего номинаций у фильмов «Лето» (12) и «Война Анны» (10). В категории «Лучший режиссер» выдвинуты Авдотья Смирнова, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Кирилл Серебренников, Алексей Герман.

За звание лучших актрис и актеров будут состязаться Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех»), Марта Козлова («Война Анны»), Ирина Старшенбаум («Лето»), Алексей Серебряков («Ван Гоги»), Степан Девонин («Сердце мира»), Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»). Награды вручат также за «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм».

По словам представителя дирекции «Ники» Ирины Ильичевой, в этом году было подано 124 заявки — в полтора раза больше, чем в 2018-м. Она добавила, что в настоящий момент в академию входит 584 кинематографиста, передает ТАСС.

32-я церемония вручения премии пройдет в московском театре «Русская песня» 30 марта.

24 февраля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Впервые за 30 лет шоу прошло без ведущего. Главную награду получил фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», статуэтку в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»). Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рами Малек упал со сцены во время вручения премии «Оскар»
Трамп ответил на критику режиссера Спайка Ли на церемонии «Оскар»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017