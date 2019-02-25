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Трамп ответил на критику режиссера Спайка Ли на церемонии «Оскар»

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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику американского режиссера Спайка Ли, которую кинематографист изложил в ходе церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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«Было бы неплохо, если Спайк Ли смог бы прочитать свои записи (во время выступления с речью. — Ред.) или, если бы он их вовсе не использовал, когда оглашал свои расистские высказывания по отношению к вашему президенту, который сделал для афроамериканцев больше, чем какой-либо другой президент», — написал глава государства в своем Twitter в понедельник, 25 февраля, намекнув на снижение налогов, низкие показатели безработицы и реформу уголовного права.

Кинокартина Спайка Ли «Черный клановец» получила «Оскар» в категории «лучший адаптированный сценарий». Статуэтку вручили группе сценаристов: Дэвиду Рабиновичу, Чарли Ватчелу, Рону Столлворту, Кевину Уилмотту и самому Спайку Ли.

Во время своей речи после получения награды Ли заявил, что президентские выборы 2020 года «уже не за горами», и избиратели должны встать «на верную сторону истории» и сделать моральный выбор «между любовью и ненавистью», передает The Washington Post.

24 февраля в Лос-Анджелесе в 91-й раз прошла церемония вручения премии Американской киноакадемии. Главную награду получил фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», статуэтку в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»). Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер.

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