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Оливия Колман завоевала «Оскар» в категории «Лучшая актриса»

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Британская актриса Оливия Колман удостоена премии «Оскар» как лучшая актриса за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телеканал ABC.

 

Фаворитами премии по числу номинаций являются фильмы «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).

К настоящему моменту уже названы лучший актер, им стал исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малек, а также лучшая актриса второго плана. Статуэтка в этой категории досталась Реджине Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Также за лучшую оригинальную песню «Оскара» получила Леди Гага.

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