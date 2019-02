Оливия Колман завоевала «Оскар» в категории «Лучшая актриса»

Британская актриса Оливия Колман удостоена премии «Оскар» как лучшая актриса за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телеканал ABC.

"This is hilarious," an overwhelmed Olivia Colman says at start of her acceptance speech. "I got an Oscar." #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/uJh9yK38YE