Оливия Колман завоевала «Оскар» в категории «Лучшая актриса»

Британская актриса Оливия Колман удостоена премии «Оскар» как лучшая актриса за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телеканал ABC.

"This is hilarious," an overwhelmed Olivia Colman says at start of her acceptance speech. "I got an Oscar." #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/uJh9yK38YE — ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.

Фаворитами премии по числу номинаций являются фильмы «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).

К настоящему моменту уже названы лучший актер, им стал исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малек, а также лучшая актриса второго плана. Статуэтка в этой категории досталась Реджине Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Также за лучшую оригинальную песню «Оскара» получила Леди Гага.