Фильмы «Власть» и «Черная пантера» получили «Оскара» за грим и костюмы

Фильмы «Власть» и «Черная пантера» удостоены премии «Оскар» в номинациях за зрелищность.

В категории «лучший грим и прически» награду забрал фильм «Власть» с Кристианом Бейлом.

Фильм соперничал с «Границей» и «Двумя королевами».

За лучшие костюмы и сценографию «Оскар» достался фильму Райана Куглера «Черная пантера». Лента обошла «Балладу Бастера Скраггса» и «Фаворитку».

Ранее сообщалось, что Реджина Кинг завоевала «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Трансляцию 91-й церемонии вручения награды ведет телеканал ABC.

Фаворитами премии по числу номинаций являются фильмы «Фаворитка», «Рома» (по 10) и «Звезда родилась» (девять).