Прямой эфир

Фильмы «Власть» и «Черная пантера» получили «Оскара» за грим и костюмы

0
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильмы «Власть» и «Черная пантера» удостоены премии «Оскар» в номинациях за зрелищность.

Иностранное вторжение: сенсации и рекорды грядущего «Оскара»
Почему этот год станет историческим для награды Американской киноакадемии

В категории «лучший грим и прически» награду забрал фильм «Власть» с Кристианом Бейлом.

Фильм соперничал с «Границей» и «Двумя королевами».

За лучшие костюмы и сценографию «Оскар» достался фильму Райана Куглера «Черная пантера». Лента обошла «Балладу Бастера Скраггса» и «Фаворитку».

Ранее сообщалось, что Реджина Кинг завоевала «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Трансляцию 91-й церемонии вручения награды ведет телеканал ABC.

Фаворитами премии по числу номинаций являются фильмы «Фаворитка», «Рома» (по 10) и «Звезда родилась» (девять).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский актер Билли Портер пришел на «Оскар» в пышном платье
Претендентам на «Оскар» подарят конфеты с коноплей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017