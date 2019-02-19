Претендентам на «Оскар» подарят конфеты с коноплей

В 2019 году номинантам на премию «Оскар» отправят подарочные конфеты с коноплей. Об этом 19 февраля сообщает CNBC.

Трюфельные конфеты от компании Coda Signature получат 25 человек. В каждой из шести конфет содержится 10 мг тетрагидроканнабинола.

Для тех, кто предпочитает не употреблять наркотическое вещество, в подарок включат увлажняющий крем для лица от High Beauty, который содержит экстракт семян конопли, уточняет телеканал.

22 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на свою ежегодную премию «Оскар». Больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9). 91-я церемония вручения премий пройдет в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе.