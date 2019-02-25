Американский актер Билли Портер пришел на «Оскар» в пышном платье

Американский актер и певец Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном женском платье.

49-летний актер позировал на красной ковровой дорожке вместе со своим супругом Адамом Смитом. Необычный наряд для него создал американский модельер Кристиан Сириано, который стал самым молодым победителем популярного проекта «Подиум».

Портер известен ролями в таких сериалах, как «Американская история ужасов», «Поза» и «Закон и порядок».

Является обладателем премии «Золотой глобус».

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе.

Месяц назад были объявлены номинанты. Больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).