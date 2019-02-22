Автографы лауреатов «Оскара» начали продавать в Сети

Сервис объявлений «Юла» в преддверии 91-й церемонии вручения наград «Оскар», нашел объявления с автографами как номинантов, так и победителей премии предыдущих лет. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» в пятницу, 22 февраля.

Оказалось, что среди пользователей сервиса есть настоящие коллекционеры. В распоряжении одного продавца оказалось около 100 экземпляров автографов знаменитостей. Такую внушительную коллекцию ему удалось собрать за семь лет.

Так, подпись американского киноактера Николаса Кейджа, получившего награду в 1996 году за фильм «Покидая Лас-Вегас» обойдется в 1,5 тыс. рублей. В описании говорится, что автограф был получен в сентябре 2016 года, на закрытом мероприятии в Москве.

У этого продавца можно купить и подпись голливудской актрисы Холли Берри, которая получила «Оскар» 2002 года за фильм «Бал монстров». Стоимость автографа также составляет 1,5 тыс. рублей.

У москвича есть не только подписи артистов. Он, в частности, продает автограф культового американского композитора Джона Корильяно, победителя «Оскара», наиболее известного по музыке к фильмам «Другие ипостаси», «Революция» и «Красная скрипка».

Еще один продавец предлагает раритетный журнал 1998 года, на обложке которого Леонардо Ди Каприо. Данный экземпляр стоит дороже — 5 тыс. рублей. Он был номинантом «Оскара» четыре раза, но получил статуэтку только в 2016 году за фильм «Выживший».

Также есть на «Юле» предложение о продаже самой статуэтки. В среднем по Москве она обойдется за 1,59 тыс. рублей.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе. Месяц назад были объявлены номинанты. Больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).