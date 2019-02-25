В Лос-Анджелесе началась церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе 25 февраля проходит вручение 91-й по счету кинопремии «Оскар». Трансляцию ведет телекомпания ABC.

«Оскар» станет завершающим мероприятием по вручению кинонаград в США. Перед церемонией звезды прошлись по красной ковровой дорожке и позировали для камер.

Церемония вручения наград началась с выступления группы Queen совместно с Адамом Ламбертом.

«Оскары» вручают в 24 категориях, в каждой из которых победителя выбирают в рамках профессиональных объединений. Однако за лучший фильм голосуют все киноакадемики.

Основные претенденты

В этом году восемь работ поборются за звание лучшей картины. Это «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась», «Богемская рапсодия» и «Зеленая книга». При этом больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).

Прогнозы

По данным издания Indie Wire, самые большие шансы завоевать награду у мексиканской киноленты «Рома», которая 11 февраля стала лучшим фильмом по версии BAFTA, завоевала «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и взяла премию Critics' Choice Awards. При этом создатель картины Альфонсо Куарон стал первым человеком, который удостоен номинации на «Оскар» за режиссуру и операторскую работу в одном фильме в один и тот же год.

Его основными конкурентами являются Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам Маккей («Власть») и Спайк Ли («Черный клановец»).