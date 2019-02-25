Прямой эфир

В Лос-Анджелесе началась церемония вручения премии «Оскар»

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Лос-Анджелесе 25 февраля проходит вручение 91-й по счету кинопремии «Оскар». Трансляцию ведет телекомпания ABC.

«Оскар» станет завершающим мероприятием по вручению кинонаград в США. Перед церемонией звезды прошлись по красной ковровой дорожке и позировали для камер.

Церемония вручения наград началась с выступления группы Queen совместно с Адамом Ламбертом.

«Оскары» вручают в 24 категориях, в каждой из которых победителя выбирают в рамках профессиональных объединений. Однако за лучший фильм голосуют все киноакадемики.

Основные претенденты

В этом году восемь работ поборются за звание лучшей картины. Это «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась», «Богемская рапсодия» и «Зеленая книга». При этом больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).

Прогнозы

По данным издания Indie Wire, самые большие шансы завоевать награду у мексиканской киноленты «Рома», которая 11 февраля стала лучшим фильмом по версии BAFTA, завоевала «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и взяла премию Critics' Choice Awards. При этом создатель картины Альфонсо Куарон стал первым человеком, который удостоен номинации на «Оскар» за режиссуру и операторскую работу в одном фильме в один и тот же год.

Его основными конкурентами являются Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам Маккей («Власть») и Спайк Ли («Черный клановец»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский актер Билли Портер пришел на «Оскар» в пышном платье
Автографы лауреатов «Оскара» начали продавать в Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017