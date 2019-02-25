Леди Гага получила «Оскар» за саундтрек к фильму «Звезда родилась»
Песня Shallow к фильму «Звезда родилась» завоевала «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Исполнила композицию Леди Гага.
Певица в третий раз номинировалась на «Оскар», но получила статуэтку впервые.
Выйдя на сцену, она со слезами на глазах поблагодарила своего партнера по фильму и режиссера картины Брэдли Купера.
Вместе с Гагой статуэтки получили соавторы песни Марк Ронсон, Энтони Россомандо и Эндрю Уайт.
Трансляцию 91-й церемонии вручения награды американской киноакадемии ведет телеканал ABC.
Lady Gaga reacts to winning an Oscar for Best Original Song. #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/QQdOOxMFiy— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
Фаворитами премии по числу номинаций являются фильмы «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).
Ранее сообщалось, что фильмы «Власть» и «Черная пантера» удостоены премии «Оскар» за зрелищность.