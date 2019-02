Леди Гага получила «Оскар» за саундтрек к фильму «Звезда родилась»

Песня Shallow к фильму «Звезда родилась» завоевала «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Исполнила композицию Леди Гага.

Певица в третий раз номинировалась на «Оскар», но получила статуэтку впервые.

Выйдя на сцену, она со слезами на глазах поблагодарила своего партнера по фильму и режиссера картины Брэдли Купера.

Вместе с Гагой статуэтки получили соавторы песни Марк Ронсон, Энтони Россомандо и Эндрю Уайт.

Трансляцию 91-й церемонии вручения награды американской киноакадемии ведет телеканал ABC.

Lady Gaga reacts to winning an Oscar for Best Original Song. #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/QQdOOxMFiy