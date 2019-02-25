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Реджина Кинг удостоена «Оскара» как лучшая актриса второго плана

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Американская актриса Реджина Кинг получила премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

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За награду в этой категории также боролись Эмма Стоун и Рейчел Вайс («Фаворитка»), Марина Де Тавира («Рома»), Эми Адамс («Власть»).

Для актрисы это первый «Оскар» в карьере.

Картина «Если Бил-стрит могла бы заговорить» рассказывает о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Фаворитами премии являются фильмы «Фаворитка», «Рома» и «Звезда родилась». У них больше всего номинаций.

91-я церемония вручения награды проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Прямую трансляцию церемонии из театра Dolby ведет телеканал ABC.

Ранее 25 февраля сообщалось, что американский актер Билли Портер пришел на «Оскар» в пышном платье.

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