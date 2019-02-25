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Рами Малек получил «Оскара» за лучшую мужскую роль

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер».

Сама картина уже завоевала статуэтку за работу со звуком. Всего «Богемская рапсодия» представлена в пяти номинациях.

28 января Малека признали лучшим актером 2018 года по версии Гильдии киноактеров США.

Трансляцию вручения премий «Оскар» ведет телеканал ABC.

Фаворитами премии по числу номинаций являются фильмы «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).

Ранее песня Shallow к фильму «Звезда родилась» завоевала «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Исполнила композицию Леди Гага.

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