В Париже вручили премии «Сезар»

В Париже назвали имена лауреатов национальной кинопремии Франции. Главный приз — за лучший фильм — взял режиссер Ксавье Легран.

Лента «Опекунство» — дебют Леграна в полнометражном кино. В центре сюжета — родители, которые борются за право опеки над сыном. Картина удостоена премий еще в трех категориях. Лучший монтаж, сценарий и лучшая женская роль — в исполнении Леи Дрюкер.

Особую статуэтку получил Роберт Редфорд — за вклад в кинематограф. Отдельного упоминания удостоился и Карл Лагерфельд. Актриса Диана Крюгер, муза дома Chanel, много лет дружила с дизайнером. Премию «Сезар» за звание лучшего режиссера взял Жак Одиар. Его «Братья Систерс» — один из самых увлекательных фильмов года. Актер года — Алекс Лютц — сыграл и снял комедийную драму «Ги».