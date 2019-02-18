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Группа Queen выступит на церемонии вручения кинопремий «Оскар»

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Фото: TASS/PA Images/Jane Barlow
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Британская рок-группа Queen 24 февраля выступит на церемонии вручения кинопремий «Оскар» в Лос-Анджелесе. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС.

«Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? Мы приветствуем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения «Оскаров», — цитирует агентство сообщение киноакадемии.

7 января сообщалось, что «Богемская рапсодия» американского режиссера Брайана Сингера получила престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Кассовые сборы кинокартины, повествующей о группе Queen, составили почти £600 млн ($769,5 млн). В ноябре она возглавила российский прокат, собрав за четыре дня 245,7 млн рублей.

Британский певец парсийского происхождения Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. Он является автором таких хитов группы Queen, как Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Seven Seas of Rhye, Somebody to Love, We Are the Champions.

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