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Шойгу обвинил США в попытках урезать права РФ в режиме открытого неба

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Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко
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США пытаются манипулировать международным правом и создать для России препятствия в использовании своих прав, предусмотренных Договором по открытому небу. Об этом 27 февраля заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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Министр отметил, что сейчас обострилась конкуренция между центрами силы на международной арене, при этом растут факторы неопределенности, в разных регионах планеты наблюдаются всплески нестабильности и насилия. Рост конфликтного потенциала, по его словам, также наблюдается в районах традиционных интересов России, передает «РИА Новости».

«При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу», — констатировал Шойгу. 

Договор по открытому небу был заключен между 23 странами в составе ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала соглашение в 2001 году. В соответствии с договором участники имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

23 февраля американский Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 заметили над Читой. В российском Министерстве обороны позже объяснили, что полет самолета был запланирован в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Согласно документу, каждая из стран-участников имеет право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

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