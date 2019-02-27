Шойгу обвинил США в попытках урезать права РФ в режиме открытого неба

США пытаются манипулировать международным правом и создать для России препятствия в использовании своих прав, предусмотренных Договором по открытому небу. Об этом 27 февраля заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что сейчас обострилась конкуренция между центрами силы на международной арене, при этом растут факторы неопределенности, в разных регионах планеты наблюдаются всплески нестабильности и насилия. Рост конфликтного потенциала, по его словам, также наблюдается в районах традиционных интересов России, передает «РИА Новости».

«При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу», — констатировал Шойгу.

Договор по открытому небу был заключен между 23 странами в составе ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала соглашение в 2001 году. В соответствии с договором участники имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

23 февраля американский Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 заметили над Читой. В российском Министерстве обороны позже объяснили, что полет самолета был запланирован в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Согласно документу, каждая из стран-участников имеет право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.