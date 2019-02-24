Самолет-разведчик США пролетел вдоль побережья Черного моря

Самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет над российским побережьем Черного моря. Об этом сообщил портал PlaneRadar в своем Twitter.

Воздушное судно с бортовым номером 168764 23 февраля взлетело с авиабазы Sigonela в Италии. В 14:10 мск его обнаружили в воздушном пространстве Болгарии.

В 19:05 мск самолет с выключенным транспондером развернулся и отправился в обратном направлении после проведения разведки над Черным морем.

Ранее 23 февраля американский Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 заметили над Читой. В российском Министерстве обороны позже объяснили, что полет самолета был запланирован в рамках реализации международного договора по открытому небу. Согласно документу, каждая из стран-участников имеет право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.