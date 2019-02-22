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Иран взломал системы контроля американского беспилотника

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Иранские военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили видео, которое передавал американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper. После этого иранцы посадили дрон на территории Ирака, однако военные США уничтожили его при помощи другого БПЛА.

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Видеоролик произошедшего опубликовал в Twitter аналитик Бабак Тагвей, отмечает в пятницу, 22 февраля, «Федеральное агентство новостей». По его данным, подобная ситуация происходила и в 2011 году, когда Иран использовал российскую установку РЭБ 1Л222 «Автобаза» для перехвата американского беспилотника RQ-170.

Между тем командующий Аэрокосмическим корпусом КСИР (Корпус стражей исламской революции) бригадный генерал Амир Али Гаджизаде сообщил FarsNews, что несколько американских самолетов, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, находились под контролем разведки Ирана.

«Семь-восемь постоянно летавших над Сирией и Ираком беспилотников мы взяли под контроль и получали информацию из первых рук», — сказал генерал.

7 февраля военные специалисты Ирана представили новую баллистическую ракету «Дизфуль» типа «земля-земля», дальность полета которой составляет одну тысячу километров. В январе иранские власти представили крылатую ракету «Ховейзе», дальность полета которой превышает 1350 км. Она способна преодолевать расстояния на малой высоте.

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