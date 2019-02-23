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Американский военный самолет пролетел над территорией России

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Фото: wikipedia.org
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Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.

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Полет самолета ВВС США с бортовым номером 61-2670 был совершен 22 февраля в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Согласно данным портала, Boeing OC-135B был замечен над Читой.

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки. В соответствии с этим документом каждая из 34 стран-участников получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

Самыми большими квотами в рамках договора обладают США, Россия и Белоруссия. Они могут совершать ежегодно по сорок два полета над территорией остальных стран-участников.

В августе прошлого года стало известно, что США фактически заморозили этот договор, ограничив наблюдательные полеты над своей территорией.

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