Небензя назвал Гуайдо «самозванцем с улицы»

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил собравшимся на заседании Совбеза ход конфликта в Венесуэле, назвав провозгласившего себя президентом Хуана Гуайдо «самозванцем с улицы».

«Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий», — обратился Небензя к коллегам. Он напомнил, что в независимой стране «нашелся вдруг самозванец», который объявил себя президентом и сразу же был признан США.

Российский постпред добавил, вслед за Вашингтоном «субъекта» признали и европейские страны. При этом, по мнению Запада, легитимный лидер страны Николас Мадуро победил на выборах прошлой весной нечестно из-за бойкота оппозиции.

«Те, кто сейчас здесь рассуждает о конституционном процессе и законности власти Гуайдо на основе венесуэльской конституции, понимают, что звучат лицемерно и юридически ничтожно, да и просто смешно», — цитирует Небензю «РИА Новости».

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал эти поставки предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы и в качестве предупредительной меры объявил о закрытии морской и воздушной границ с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре (входят в состав Королевства Нидерландов). Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас также разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.