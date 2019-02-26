Американский разведывательный самолет замечен у границ Венесуэлы

Американский военный самолет совершил длительный полет вблизи морских границ Венесуэлы. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля.

Стратегический разведывательный RC-135V в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья латиноамериканской страны в Карибском море, свидетельствуют мониторинговые данные авиационных ресурсов, передает «Интерфакс».

По данным агентства, с 22 февраля было зафиксировано уже три аналогичных инцидента. Кроме того, в Колумбию, которая граничит с Боливарианской Республикой, ежедневно прибывают военно-транспортные самолеты ВВС Соединенных Штатов C-17A Globemaster III. Вашингтон заявляет, что авиация задействована для доставки гуманитарной помощи.

Ранее 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.