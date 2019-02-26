Гуайдо пообещал вернуться в Венесуэлу в течение недели
Объявивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуайдо вернется из Колумбии на этой неделе.
Как передает ТАСС, 22 февраля лидер венесуэльской оппозиции, несмотря на запрет Верховного суда, прибыл в приграничный город Колумбии, чтобы посетить центр распределения гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы. Он также посетил заседание Группы Лимы в Боготе.
Днем ранее Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.
В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.
23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.