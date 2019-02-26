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Посол Венесуэлы в РФ обвинил Евросоюз в стремлении захватить нефть

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Посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью «Известиям» рассказал о готовности принять помощь от Евросоюза, которая включает продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, однако указал на двойные стандарты.

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«Раз в ЕС так обеспокоены судьбой нашего населения, то почему они не снимают введенные против Венесуэлы санкции, чтобы мы смогли купить всё, что нам нужно? — отметил посол. — Они не стремятся вернуть в нашу страну демократию — они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть».

Он подчеркнул, что Венесуэла будет и дальше отвергать гуманитарную помощь, которую оппозиция пытается транспортировать из-за рубежа. Противодействие касается исключительно американских товаров, которые в республике вообще не считают гуманитарной помощью.

«Конечно, мы будем с этим бороться. Здесь, кстати, следует добавить, что США направляют продукты, которые никто не проверял. Из источников нам известно, что в их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования», — сказал дипломат.

При этом Фариа Тортоса указал, что от России Венесуэла приняла одно судно с 7 т медицинской продукции на борту — «такая помощь оказывается добросовестно, без каких-либо подводных камней».

Кроме того, посол в РФ подчеркнул, что руководство страны не ищет никакой конфронтации, однако отвергает всяческое вмешательство со стороны США и их союзников.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»

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