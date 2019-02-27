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Мадуро обвинил Колумбию и оппозицию Венесуэлы в столкновениях на границе

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозицию страны и власти Колумбии в создании специальных банд, задействованных в столкновениях на границе 23 февраля.

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По словам венесуэльского лидера, банды были сформированы из «колумбийских преступников, вооруженных формирований и венесуэльских бандитов» с целью нападения на границу и дальнейшего «свержения правительства».

«Но они не прошли и никогда не пройдут. Руки прочь от Венесуэлы, требуем уважения к нашему суверенитету и территории», — цитирует венесуэльского лидера «РИА Новости».

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, была закрыта граница с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.

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