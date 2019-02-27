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Верховный суд Венесуэлы пригрозил Гуайдо 30 годами тюрьмы

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо грозит до 30 лет тюрьмы за нарушение запрета на выезд из страны. Об этом сообщил заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Хуан Карлос Вальдес.

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В комментарии «РИА Новости» Вальдес подчеркнул, что Гуайдо, как «лицо, скрывающееся от правосудия», должен быть «схвачен и направлен в тюрьму».

«Он может получить 30 лет», — сказал заместитель судьи, добавив, что предложение об обвинении и степени наказания определит прокурор.

22 февраля лидер венесуэльской оппозиции, несмотря на запрет Верховного суда, прибыл в приграничный город Колумбии, чтобы посетить центр распределения гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы. Он также посетил заседание Группы Лимы в Боготе.

Днем ранее Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.

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