Глава МИД Венесуэлы сообщил о закупках оружия для оппозиции в Европе

Власти Венесуэлы располагают информацией о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

Как пишет ТАСС, он также заявил о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чем Венесуэле сообщили Куба и Россия, а также что оружие предназначено для передачи радикальной оппозиции страны.

Соединенные Штаты намерены попросить Совет Безопасности ООН провести голосование по проекту резолюции, в котором содержится призыв допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы, на этой неделе. Об этом 26 февраля сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. В свою очередь Россия распространит в Совете Безопасности ООН проект заявления по Венесуэле, аналогичный принятому по американской инициативе заявлению по ситуации в Гаити.

Также 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.