Постпред РФ в СБ ООН призвал уважать границы и суверенитет Венесуэлы

Россия требует от США и Великобритании разблокировать счета Венесуэлы, которая уже ограблена на сумму около $30 млрд, а также уважать ее границы и суверенитет. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН постпред отметил, что Россия отвергает обвинения США в исключительно экономической заинтересованности в сохранении законной власти в Венесуэле и заявляет о нетерпимости вторжения в дела других стран.

Он заявил, что вместо лицемерной попытки ввезти помощь на $20 млрд следует немедленно разблокировать счета венесуэльских предприятий в американских банках на $11 млрд, которые были выделены на приобретение товаров первой необходимости, лекарств и продуктов питания. Кроме того, активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на $7 млрд и золотые активы Венесуэлы в Великобритании на $1,2 млрд, которые также были заморожены.

По его мнению, за последнее время Вашингтон и Лондон ограбили латиноамериканскую страну в общей сложности на $30 млрд в банковских и нефтяных активах.

Российская делегация распространит в Совете Безопасности ООН проект заявления по Венесуэле, аналогичный принятому по американской инициативе заявлению по ситуации в Гаити, отметил Небензя. Он также напомнил, что ситуация с Венесуэлой сложилась практически идентичная, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты намерены попросить Совет Безопасности ООН провести голосование по проекту резолюции, в котором содержится призыв допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы, на этой неделе. Об этом 26 февраля сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Также 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.