Постпред РФ в СБ ООН призвал уважать границы и суверенитет Венесуэлы

Россия требует от США и Великобритании разблокировать счета Венесуэлы, которая уже ограблена на сумму около $30 млрд, а также уважать ее границы и суверенитет. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН постпред отметил, что Россия отвергает обвинения США в исключительно экономической заинтересованности в сохранении законной власти в Венесуэле и заявляет о нетерпимости вторжения в дела других стран.
Он заявил, что вместо лицемерной попытки ввезти помощь на $20 млрд следует немедленно разблокировать счета венесуэльских предприятий в американских банках на $11 млрд, которые были выделены на приобретение товаров первой необходимости, лекарств и продуктов питания. Кроме того, активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на $7 млрд и золотые активы Венесуэлы в Великобритании на $1,2 млрд, которые также были заморожены.
По его мнению, за последнее время Вашингтон и Лондон ограбили латиноамериканскую страну в общей сложности на $30 млрд в банковских и нефтяных активах.
Российская делегация распространит в Совете Безопасности ООН проект заявления по Венесуэле, аналогичный принятому по американской инициативе заявлению по ситуации в Гаити, отметил Небензя. Он также напомнил, что ситуация с Венесуэлой сложилась практически идентичная, пишет ТАСС.
Соединенные Штаты намерены попросить Совет Безопасности ООН провести голосование по проекту резолюции, в котором содержится призыв допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы, на этой неделе. Об этом 26 февраля сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Также 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.
23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.
21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.
В Венесуэле продолжаются столкновения между оппозиционными демонстрантами и военными. После неудачной попытки доставить гуманитарную помощь из Колумбии ситуация на границе государств обострилась. Протестующие кидают в сторону военных булыжники, в ответ те распыляют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями. Что происходит на границах государства, захваченного политическим кризисом, — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra
Бойцы национальной гвардии Венесуэлы в понедельник, 25 февраля, открыли огонь для разгона участников акций протеста на мосту имени Симона Боливара. Столкновения происходили на границе с Колумбией
Фото: REUTERS/Marco Bello
Демонстранты требуют разрешить ввоз гуманитарной помощи в страну. Два дня назад через закрытые границы попытались ввезти два грузовика с гумпомощью, однако по дороге они были забросаны «коктейлями Молотова». В правительстве Венесуэлы назвали произошедшее провокацией
Фото: REUTERS/Marco Bello
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что власти страны не отдавали приказа уничтожать грузовики. Венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что гуманитарный груз из Бразилии состоял из просроченных продуктов и медикаментов из США
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Во время беспорядков пострадали сотни людей, в том числе граждане Колумбии. Колонну с гуманитарной помощью отправил из колумбийского города Кукута самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо. После случившегося Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Другой грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии также не смог въехать на территорию страны. Водитель смог доехать лишь до места, где было выставлено оцепление. После он развернулся и поехал обратно в Бразилию.
Фото: Global Look Press/dpa/Rafael Hernandez
Президент Мадуро обвинил США в попытке развязать войну в Латинской Америке руками демонстрантов. По словам главы государства, Вашингтон намерен получить венесуэльскую нефть и готов развязать войну ради этой цели
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
МИД Венесуэлы обвиняет США в попытке незаконного вторжения под видом доставки гуманитарной помощи. Одновременно с этим Вашингтон расширил санкции против политиков страны. Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что изоляция коснется тех граждан страны, которые будут поддерживать правящий режим.
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Правительство Венесуэлы не намерено пропускать через границы грузы, отправленные для оппозиции. Посол Венесуэлы в России заявил, что власти страны приняли гуманитарную помощь от России — около 7 т медикаментов
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Президент Мадуро призывает американские власти не вмешиваться в дела Боливарианской Республики. По его словам, страна способна самостоятельно решить свои проблемы и справиться с возникшим политическим кризисом
Фото: REUTERS/Marco Bello
Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, находится в Колумбии, несмотря на запрет на выезд с территории Венесуэлы. Там он принят участие в саммите страны Группы Лимы, куда, по его словам, вошла Венесуэла. Во время встречи Майкл Пенс заверил Гуайдо, что США продолжит поддерживать его
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Одновременно американцы настаивают на том, чтобы союзники заморозили зарубежные активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA и передали их лидеру оппозиции Хуану Гуайдо
Фото: REUTERS/Edgard Garrido