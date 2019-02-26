Прямой эфир

Патрушев обвинил США в подготовке военного вторжения в Венесуэлу

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США усиливают группировку войск в Венесуэле для готовящегося военного вторжения с целью отстранения от власти президента республики Николаса Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием «Аргументы и факты» 26 февраля.

«Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство», — сказал Патрушев.

«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса — о силовом сценарии развития событий и ситуации с гумконвоями

По его словам, об этом свидетельствуют переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, а также высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии. Секретарь Совбеза подчеркнул, что венесуэльский народ понимает намерения Соединенных Штатов.

«Отсюда и такая реакция, отказ принимать груз от страны-агрессора и поддержка своего президента», — отметил он.

Ранее 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гуайдо пообещал вернуться в Венесуэлу в течение недели
Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017