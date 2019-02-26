Патрушев обвинил США в подготовке военного вторжения в Венесуэлу

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США усиливают группировку войск в Венесуэле для готовящегося военного вторжения с целью отстранения от власти президента республики Николаса Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием «Аргументы и факты» 26 февраля.

«Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство», — сказал Патрушев.

По его словам, об этом свидетельствуют переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, а также высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии. Секретарь Совбеза подчеркнул, что венесуэльский народ понимает намерения Соединенных Штатов.

«Отсюда и такая реакция, отказ принимать груз от страны-агрессора и поддержка своего президента», — отметил он.

Ранее 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.