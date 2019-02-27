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Эксперты оценили возвращение Opel на российский рынок

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Возвращение на российский рынок автомобилей марки Opel может привлечь в РФ и другие крупные концерны, покинувшие ее ранее, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. При этом некоторые из них полагают, что бренду будет сложно завоевывать прежние позиции, поскольку они уже заняты другими компаниями.

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Вместе с тем крупнейшие российские автодилеры уже проявили заинтересованность. По словам их представителей, бренд сделает ставку на модель Astra, основными соперниками которой станут Škoda Octavia, Ford Focus, Kia Ceed и Kia Cerato. Однако ассортимент авто на российском рынке будет ограничен, добавили они.

Машины Opel под руководством американского концерна General Motors (GM) ушли из РФ в 2015 году под предлогом падения продаж на фоне сложной экономической обстановки в стране. Однако эксперты связали это с обострением отношений с США из-за вхождения Крыма в состав России. В 2017 году бренд был продан французскому концерну PSA (образован в результате слияния Peugeot и Citroen).

Opel — не единственный, кто уходил с российского рынка. Начиная с 2013 года его по разным причинам покинуло немало крупных иностранных компаний. Некоторые из них уже вернулись. В частности, американский сервис аренды автомобилей Hertz, который не смог ранее соперничать с каршеринговыми сервисами. Компания стала работать в РФ совместно с новым франчайзинговым партнером в прошлом году накануне ЧМ-2018 по футболу.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Включили заднюю: иностранный бизнес возвращается в Россию

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