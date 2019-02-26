Четыре российских стадиона претендуют на звание лучшего в 2018 году

Четыре стадиона России вошли в список финалистов на звание лучшей футбольной арены 2018 года. Об этом сообщил портал Stadium Database, который и проводит конкурс.

Так, в финале оказались «Ростов Арена», «Волгоград Арена», «Мордовия Арена» и «Самара Арена». Все эти стадионы использовались во время домашнего чемпионата мира в 2018 году. В расширенный список были включены 27 стадионов, среди которых фигурировали российские «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена» и «Стадион Калининград». В топ-10 финалистов также вошли арены из Венгрии, Китая, Австралии, Турции, США, Италии, Австрии, Белоруссии, Ирана и Ирака.

Основные требования сводились к тому, что арены должны быть построены с нуля или значительно реконструированы, их вместимость должна составлять не меньше 10 тыс. зрителей. В голосовании могли принять участие все желающие. Предлагалось выбрать пять наиболее понравившихся стадионов и оценить их по шкале от 5 до 1. Победителя объявят 7 марта.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», в 2017 году лучшим был признан стадион «Лужники» в Москве. В декабре 2018 года FIFA назвала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости с трибун.