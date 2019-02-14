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Колобков рассказал об использовании стадионов после ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр спорта России Павел Колобков в интервью «Известиям» рассказал об эксплуатации стадионов после прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу. По его словам, на территории объектов ежегодно проводят от 16 до 20 матчей Российской футбольной премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

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Кроме того, в будущем площадки могут быть использованы для проведения концертов. Один из них уже прошел в этом году.

«Думаю, такая практика будет продолжаться, с учетом того, что скоро будет закуплено более современное временное покрытие, которое быстро расстилается, быстро убирается, не портит газон», — поделился глава Минспорта России.

Вместе с тем Колобков рассказал о планах сдачи пустующих помещений объектов представителям связанного со спортом бизнеса, в том числе для создания фитнес-клубов или спортивных магазинов. Также министр допустил продажу названий стадионов.

Однако реализация подобных проектов станет возможна лишь после передачи объектов регионам и прекращения финансирования за счет средств федерального бюджета. Сделать это планируется до 2023 года.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 15 февраля.

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