Кооперативный рынок без перекупщиков откроют в Липецкой области

В поселке Добринка Липецкой области в ближайшее время откроют сельскохозяйственный рынок, на котором не будет перекупщиков. Прилавки заполнят продуктами, произведенными местными кооперативами и владельцами личных подсобных хозяйств.

По словам фермеров, ранее постоянно приходилось сталкиваться с проблемой реализации, поскольку отдавать перекупщикам продукцию слишком невыгодно. Они с охотой приняли предложение местной администрации вложиться в строительство рынка, так как считают, что инвестиции окупятся сторицей.

Участники проекта получили место для торговли, оборудованное всем необходимым. У каждого павильона есть отдельный вход, внутри установлены холодильные витрины и морозильные лари. В подсобных помещениях все санитарно-гигиенические нормы соблюдены, сообщает Lipetskmedia.

По словам главы Добринского района Сергея Москворецкого, открыв подобный рынок, власти дают гарантированную возможность мелким сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию. Это, в свою очередь, положительно отразится на увеличении ее объемов.