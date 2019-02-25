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Генпрокуратура Украины возбудила дела против семи российских военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе. Об этом 25 февраля заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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В частности, подозрения были объявлены командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову, командующему Черноморским флотом Александру Моисееву и пяти крымским пограничникам. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение преступления группой людей» и «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

После ареста украинских моряков в Керченском проливе генпрокуратура Украины объявила в розыск восемь россиян, в том числе замглавы Погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.

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