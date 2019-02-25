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Лидер молдавских демократов объявил о готовности к переговорам о коалиции

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Демократическая партия Молдавии готова начать переговоры по созданию парламентской коалиции. Об этом заявил ее председатель Владимир Плахотнюк.

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«Демпартия готова незамедлительно начать переговоры, чтобы создать для граждан парламентское большинство и функциональное правительство», — цитирует политика «Интерфакс».

По данным ЦИК Молдавии, на выборах 24 февраля Плахотнюк победил в одномандатном округе № 17 (Ниспорены-Страшены) с 72,36% голосов. Его отрыв от конкурентов составил 56% голосов.

Владимир (Влад) Плахотнюк — один из богатейших людей Молдавии. Дважды избирался в парламент и занимал должность вице-спикера. Является сторонником евроинтеграции страны и выступал с предложениями закрепить в конституции положение о вступлении в ЕС как стратегический ориентир для страны.

Объявлен в международный розыск в 2016 году. В России он обвиняется в покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

Кроме того, МВД России доказало, что Плахотнюк и его подельник Вячеслав Платон создали преступное сообщество, которое в 2013–2014 годах выводило деньги из России. Всего им удалось похитить более 37 млрд рублей.

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