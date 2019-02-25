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Выводивший миллиарды из России лидер Демпартии Молдавии прошел в парламент

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк победил в одномандатном округе № 17 (Ниспорены-Страшены) с 72,36% голосов. Такие данные представила ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

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Владимир Плахотнюк — политик, бизнесмен, один из богатейших людей Молдавии. Дважды избирался в парламент и занимал должность вице-спикера. Ведет активный курс на евроинтеграцию Молдавии с предложениями закрепить в конституции страны положение о вступлении в ЕС как стратегический ориентир для страны.

В настоящий момент Плахотнюк объявлен в международный розыск. В России он обвиняется в покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

Кроме того, МВД доказало, что Плахотнюк и его подельник Вячеслав Платон создали преступное сообщество, которое в 2013–2014 годах выводило деньги из России. Всего им удалось похитить более 37 млрд рублей.

Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье, 24 февраля. Депутатов избирают на четыре года. Выборы прошли по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет. 

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правым оппозиционным блоком ACUM, выступающим за евроинтеграцию, и правящей Демократической партией. 

На 6:00 (7:00 мск) лидирует Партия социалистов с 31,67%, на втором месте правые из блока ACUM с 25,49%, на третьей строчке — Демократическая партия с 24,28%. 

Ранее 25 февраля стало известно, что в парламенте Молдавии большинства не будет ни у одной из четырех партий. В настоящее время у власти в Молдавии находится правящая проевропейская коалиция Демократической партии, но социалисты давно лидируют в опросах.

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