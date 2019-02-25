Лидер социалистов Молдавии прошла в парламент

Председатель Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаная победила в одномандатном округе с 46,18% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. На 6:00 (7:00 мск) с 31,67% лидирует партия социалистов, на втором месте правые из блока ACUM с 25,49%, на третьей строчке — демократическая партия с 24,28%, свидетельствуют данные, публикуемые на сайте организации в реальном времени в понедельник, 25 февраля.

Демпартия и правые выступают за евроинтеграцию, социалисты — за нормализацию отношений с Россией.

Зинаида Гречаная в 2016 году избрана председателем партии социалистов и возглавляет ее фракцию в парламенте. В 2015 году в она приняла участие в выборах примара (главы) Кишинева. В первом туре выборов заняла второе место (35,68 % голосов), уступив действующему примару Дорину Киртоакэ (37,52 % голосов). Во втором туре вновь не смогла обойти Киртоакэ, набрав 46,46 % против 53,54 % у Киртоакэ.

Ранее 25 февраля стало известно, что в парламенте Молдавии большинства не будет ни у одной из четырех партий. В настоящее время у власти в Молдавии находится правящая проевропейская коалиция Демократической партии, но социалисты давно лидируют в опросах.