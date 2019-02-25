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ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты выборов в парламент

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Согласно данным обработки 10% протоколов с избирательных участков в Молдавии, на выборах в парламент страны лидирует с 30,4% голосов Партия социалистов, у правящей Демократической партии - 30,29% голосов. 

На стадии брожения: результаты выборов могут изменить Молдавию
Ни одна партия, вероятно, не получит абсолютного большинства в парламенте страны

Далее следуют избирательный блок ACUM — 19,79% и партия «Шор» — 10,7% голосов.

Таким образом, в молдавский парламент по партийным спискам проходят четыре партии, пишет «РИА Новости».

Ранее ЦИК сообщал, что после подсчета 3% протоколов лидировала правящая Демократическая партия.

Выборы пошли 24 февраля. Как сообщила председатель молдавской Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, на некоторых избирательных участках продлили голосование на два часа.

Речь идет об одном участке в Молдавии и трех в Тель-Авиве.

Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Основная борьба разворачивается между правящей Демпартией, возглавляемой миллиардером Владимиром Плахотнюком, и партией социалистов, которую ранее представлял президент страны Игорь Додон.

Первые выступают за евроинтеграцию, социалисты хотят более тесного сотрудничества с РФ и ЕАЭС.

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