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Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,07%

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,07%, всего проголосовали 1,445 млн граждан. Об этом сообщает сайт ЦИК страны в воскресенье, 24 февраля.

Эти данные зафиксированы на 21:00 по местному времени (22:00 мск).

30 января «Известия» рассказали, что, по оценкам социологов, возглавляет рейтинги Партия социалистов, выступающая за нормализацию отношений с Россией. Главным конкурентом выступает проевропейская Демократическая партия, которая долгое время противостоит президенту Игорю Додону.

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