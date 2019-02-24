Полиция Молдавии рассмотрела более 50 жалоб о нарушениях на выборах

В молдавскую полицию поступило свыше 50 обращений, авторы которых указывали на возможные нарушения в ходе парламентских выборов в стране. Об этом 24 февраля в ходе брифинга заявил глава национального инспектората патрулирования Марин Максиан.

«Полиция рассмотрела 52 обращения о возможных нарушениях. Хочу отметить, что в 29 случаях речь шла о размещении агитационных панно в неавторизованных местах, в четырех случаях речь шла о порче бюллетеней», — цитирует его «РИА Новости».

На участке в Яловенах был зарегистрирован случай об исчезновении печати для голосования. Правоохранители установили личность человека, который ее забрал, и вернули штамп на участок.

16 жалоб касались нарушений правил поведения на избирательных участках.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон посетил вместе с супругой избирательный участок и принял участие в голосовании.

В Молдавии 24 февраля в 7:00 по местному времени (8:00 мск) открылись все 2018 избирательных участков для выборов в парламент республики. В ходе голосования будут задействовано свыше 4 тыс. сотрудников полиции, а также 3 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза. Они будут следить за ходом выборов на участках и впоследствии опубликуют итоговые отчеты.

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

15 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии. По его словам, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.