В кортеж молдавского президента врезался автомобиль

Одна из машин кортежа президента Молдавии Игоря Додона попала в аварию. В результате инцидента никто пострадал, сообщает 21 февраля ТАСС.

«Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция», — рассказал Додон.

В этот же день сообщалось, что Додону написали анонимное сообщение о том, что на него готовится покушение.

В тексте обращения, копии которого автор якобы направил послу США Дереку Хогану, послу ЕС Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову, говорится, что лидер правящей в стране Демократической партии Владимир Плахотнюк якобы готовит убийство действующего президента страны сразу после выборов.

15 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии.