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Президенту Молдавии пришло письмо с предупреждением о покушении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенту Молдавии Игорю Додону написали анонимное сообщение о том, что на него готовится покушение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства, передает «РИА Новости».

Издание «Аргументы и факты в Молдове» опубликовало материал, к которому прилагался снимок послания. В пресс-службе администрации Додона подтвердили ее подлинность, пишет «Газета.ру».

В тексте обращения, копии которого автор якобы направил послу США Дереку Хогану, послу ЕС Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову, говорится, что лидер правящей в стране Демократической партии Владимир Плахотнюк якобы готовит убийство действующего президента страны сразу после выборов.

«Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте (...) затем, путем шантажа и подкупа, переманить депутатов-социалистов к себе», — говорится в письме.

15 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии. По его словам, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.

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