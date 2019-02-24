Президент Молдавии проголосовал на парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл вместе с супругой на избирательный участок для выборов в парламент и принял участие в голосовании. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что молдавский лидер тепло поприветствовал сотрудников участка, после чего опустил в контейнер бюллетень со своим голосом.

В Молдавии 24 февраля в 7:00 по местному времени (8:00 мск) открылись все 2018 избирательных участков для выборов в парламент республики. В ходе голосования будут задействованы свыше 4 тыс. сотрудников полиции, а также 3 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза. Они будут следить за ходом выборов на участках и впоследствии опубликуют итоговые отчеты.

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

15 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии. По его словам, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.