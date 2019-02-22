В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.

Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год. В 2015 году Следственный комитет предъявил ему обвинения в экстремизме. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено после издания Гулием книги «Подножие российского Олимпа». В конце прошлого года СК прекратил расследование.

«Виталий Гулий улетел сегодня в Кишинев. Однако в аэропорту сотрудники правоохранительных органов Молдовы задержали его без объяснения причин», –– приводит слова адвоката ТАСС.

Защитник добавил, что экс-чиновник не выходит на связь более двух часов.

В 1990-х годах Гулий также работал в администрации президента и руководил координацией деятельности полномочных представителей главы государства в регионах.

21 февраля сообщалось, что прокуратура запросила 17 лет лишения свободы для бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции.