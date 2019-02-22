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Россиянин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве

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Фото: Global Look Press/Francis Joseph Dean
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Правоохранители задержали в Швеции 46-летнего гражданина России Евгения Глазкова, который с января 2017 года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Об этом 22 февраля сообщает местное издание Expressen со ссылкой на собственные источники.

По версии следствия, мужчина занимался мошенническими операциями с автомобильными страховками, благодаря чему смог получить незаконную выручку в размере около 1 млн шведских крон (больше $105 тыс.).

Глазков был задержан 20 февраля. В скандинавской стране он находился с фальшивым румынским паспортом.

14 февраля стало известно, что российский гражданин был задержан в Литве с крупной партией наркотиков. В ходе досмотра его иномарки правоохранители обнаружили порядка 30 кг запрещенных веществ — 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны.

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